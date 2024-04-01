В «Сеуле» очень недовольны Лингардом, главный тренер в ярости

В «Сеуле», новом клубе Джесси Лингарда, очень недовольны английским полузащитником и бывшим игроком «Манчестер Юнайтед». В частности, на игрока с критикой обрушился главный тренер команды Ким Ки Дон.

«Я не думаю, что игрок, который не может бегать несколько минут, является футболистом. Если он не борется и не отрабатывает, чем он лучше игрока, который бегает все 90 минут? Если собираешься играть в футбол именами, не лучше ли просто взять завершивших карьеру игроков?», - приводит слова тренера телеграм-канал «Английский акцент».

Напомним, что Лингард обрёл свой новый клуб из столицы Южной Кореи примерно два месяца назад – в первой декаде февраля.

31-летний Джесси сыграл пока в трёх матчах за «Сеул» в рамках недавно стартовавшего сезона. В них он не отметился голевыми действиями и получил две жёлтых карточки.