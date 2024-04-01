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«Реал» и «Манчестер Юнайтед» следят за одним вратарём

01 Апреля 2024 • 17:54 Комментировать

Тибо Куртуа травмирован, будущее Кепы неопределённо, а Андрей Лунин может решить сменить клуб летом. Учитывая эти факторы, «Реал» изучает рынок голкиперов. Как сообщает на своих страницах TodoFichajes, на радаре «сливочных» находится Марцин Булка из «Ниццы».

Отмечается, что интерес к 24-летнему Булке также проявляет «Манчестер Юнайтед». Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают польского голкипера в 18 миллионов евро.

В сезоне 2023/2024 Марцин Булка провёл за «Ниццу» 31 официальный матч в различных соревнованиях. В них вратарь пропустил 28 голов.

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Сегодня, 01 Апреля
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