«Манчестер Юнайтед» определил «жертву» - полузащитника отпустят в другой клуб

В летнее трансферное окно в «Манчестер Юнайтед» назревает перестройка состава. Как сообщает Daily Mirror, руководители гранда Премьер-лиги отпустят полузащитника Кристиана Эриксена в другой клуб.

Отмечается, что новые боссы «Манчестер Юнайтед» планируют подписывать более молодых футболистов, и 32-летний Эриксен станет одной из первых «жертв».

Ранее Кристиан Эриксен признавался, что ситуация в «Манчестер Юнайтед» его не устраивает.

В сезоне 2023/2024 Эриксен провёл 21 матч, в которых записал на свой счёт один гол и два голевых паса на партнёров. Специалисты портала Transfermarkt оценивают датчанина в 10 миллионов евро.