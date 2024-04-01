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«Манчестер Юнайтед» определил «жертву» - полузащитника отпустят в другой клуб

01 Апреля 2024 • 17:18 Комментировать
Челси
...
Манчестер Юнайтед
04.04 22:15

В летнее трансферное окно в «Манчестер Юнайтед» назревает перестройка состава. Как сообщает Daily Mirror, руководители гранда Премьер-лиги отпустят полузащитника Кристиана Эриксена в другой клуб.

Отмечается, что новые боссы «Манчестер Юнайтед» планируют подписывать более молодых футболистов, и 32-летний Эриксен станет одной из первых «жертв».

Ранее Кристиан Эриксен признавался, что ситуация в «Манчестер Юнайтед» его не устраивает.

В сезоне 2023/2024 Эриксен провёл 21 матч, в которых записал на свой счёт один гол и два голевых паса на партнёров. Специалисты портала Transfermarkt оценивают датчанина в 10 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Кристиан Эриксен

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ЧЕЛСИ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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