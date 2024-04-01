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Де Дзерби высказался о своём будущем на фоне слухов о «Ливерпуле» и «Баварии»

01 Апреля 2024 • 17:12 Комментировать

Главный тренер «Брайтона» Роберто де Дзерби дал комментарий по поводу своего будущего. Итальянца слухи связывают с «Ливерпулем» и «Баварией».

«Мне повезло, потому что у меня есть ясная идея, и в своей жизни я всегда решаю, что хочу делать. Я поговорю с Тони [Блумом, владельцем «Брайтона»], и мы вместе без проблем найдём решение. Но я знаю своё будущее и то, чего я хочу.

Я хочу конкурировать и поддерживать свои амбиции на высоком уровне, потому что моя жизнь – футбол. Я хочу просыпаться счастливым каждое утро и бороться, чтобы достичь максимума», - цитирует де Дзерби портал Goal.

Де Дзерби объяснил, почему пока не продлит контракт с «Брайтоном»

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Евро-Футбол.Ру,
Брайтон Роберто де Дзерби
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