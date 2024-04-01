Постекоглу ответил, готов ли Ришарлисон выходить в стартовом составе после травмы

Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Анге Постекоглу рассказал о состоянии нападающего Ришарлисона, который недавно восстановился после травмы.

«Ришарлисону было намного лучше после игры с «Лутоном». В раздевалке он почувствовал облегчение. Вчера его состояние было хорошим и ему удалось принять участие на тренировке. Сегодня Ришарлисон вновь будет присутствовать на занятии с командой», – сказал Постекоглу на пресс-конференции.

В нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги Ришарлисон успел отметиться десятью голами и тремя результативными передачами. Летом 2022 года «Тоттенхэм» заплатил за бразильца 58 миллионов евро.