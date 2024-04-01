Индзаги решил остаться в «Интере», несмотря на интерес клубов АПЛ

Главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги проигнорировал интерес со стороны топ-клубов Английской премьер-лиги. По информации от журналиста Джанлуки ди Марцио, итальянский специалист принял решение остаться на «Джузеппе Меацца» и подписать новый контракт.

Напомним, Индзаги ранее связывали с работой в «Ливерпуле», который летом останется без тренера после ухода Юргена Клоппа. Как бы там ни было, Симоне предпочитает остаться на родине, где его «Интер» в настоящий момент уверенно лидирует в Серии А.

Индзаги во главе «нерадзурри» к сегодняшнему дню успел дважды выиграть Кубок Италии.