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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Индзаги решил остаться в «Интере», несмотря на интерес клубов АПЛ

01 Апреля 2024 • 16:09 Комментировать
Интер Милан
...
Эмполи
1 1.20 X 7.40 2 14.00
Через 5 ч. 15 мин.

Главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги проигнорировал интерес со стороны топ-клубов Английской премьер-лиги. По информации от журналиста Джанлуки ди Марцио, итальянский специалист принял решение остаться на «Джузеппе Меацца» и подписать новый контракт.

Напомним, Индзаги ранее связывали с работой в «Ливерпуле», который летом останется без тренера после ухода Юргена Клоппа. Как бы там ни было, Симоне предпочитает остаться на родине, где его «Интер» в настоящий момент уверенно лидирует в Серии А.

Индзаги во главе «нерадзурри» к сегодняшнему дню успел дважды выиграть Кубок Италии.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Симоне Индзаги

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