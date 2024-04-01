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Постекоглу ответил, есть ли у Вернера будущее в «Тоттенхэме»

01 Апреля 2024 • 15:46 Комментировать
Вест Хэм
...
Тоттенхэм
1 3.05 X 4.10 2 2.08
02.04 22:15

Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Анге Постекоглу ответил, есть ли у нападающего Тимо Вернера будущее в команде. Немец в данный момент выступает за «шпор» на правах аренды. Футболист до сих пор принадлежит «РБ Лейпцигу».

«Будущее Вернера? Решение будет принято в подходящее время. Думаю, он стал для нас отличным подписанием. Тимо является действительно важной частью нашей игровой структуры. Думаю, он также способен добиться прогресса», – сказал Постекоглу на пресс-конференции.

Вернер в девяти матчах за «Тоттенхэм» в Английской премьер-лиге отметился двумя голами и двумя голевыми передачами. «Шпоры» могут выкупить Тимо в конце сезона за 17 миллионов евро.

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