Постекоглу ответил, есть ли у Вернера будущее в «Тоттенхэме»

Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Анге Постекоглу ответил, есть ли у нападающего Тимо Вернера будущее в команде. Немец в данный момент выступает за «шпор» на правах аренды. Футболист до сих пор принадлежит «РБ Лейпцигу».

«Будущее Вернера? Решение будет принято в подходящее время. Думаю, он стал для нас отличным подписанием. Тимо является действительно важной частью нашей игровой структуры. Думаю, он также способен добиться прогресса», – сказал Постекоглу на пресс-конференции.

Вернер в девяти матчах за «Тоттенхэм» в Английской премьер-лиге отметился двумя голами и двумя голевыми передачами. «Шпоры» могут выкупить Тимо в конце сезона за 17 миллионов евро.