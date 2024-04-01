Полузащитник «Лестера» интересен «Брайтону» и «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» и «Брайтон» нацелились на полузащитника «Лестера». Речь идёт о Кирнане Дьюсбери-Холле, который является одним из лучших игроков «лис» в нынешнем сезоне.

По информации от журналиста Бена Джейкобса, «Брайтон» пытался приобрести 25-летнего англичанина ещё в январе, но получил отказ от «Лестера». «Чайки» сохраняют интерес к Дьюсбери-Холлу и готовы побороться за полузащитника в летнее трансферное окно. Кирнан также находится на радаре у «Манчестер Юнайтед».

Дьюсбери-Холл в нынешнем розыгрыше Чемпионшипа отметился 11 голами и 12 результативными передачами. Кирнан надеется помочь «Лестеру» вернуться в элитный дивизион.