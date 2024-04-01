Сон: «Перед матчем с «Лутоном» сказал Джонсону, что он способен изменить игру»

Капитан и нападающий лондонского «Тоттенхэма» Сон Хын Мин прокомментировал игру полузащитника Бреннана Джонсона в матче против «Лутона». Напомним, валлиец после выхода на замену отметился ассистом и помог «шпорам» одержать волевую победу 2:1.

«Бреннан был фантастичен. Он очень серьёзно относится к своей работе. Иногда очень сложно, когда ты не начинаешь матч в стартовом составе. Мы много раз упоминали, что игра изменится, если кто-нибудь выйдет на поле со свежими ногами. Это и сделал Бреннан в субботу. Я сказал ему перед игрой: «Ты изменишь матч. Просто убедись, что ты хорошо подготовлен», – цитирует Сона журналист Дэн Килпатрик.