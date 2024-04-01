«Лидс» хочет выкупить Филлипса обратно, если вернётся в АПЛ

Английский «Лидс» может провернуть очень громкий трансфер в летнее окно. По информации от The Sun, павлины раздумывают над приобретением своего бывшего полузащитника Кэлвина Филлипса, который ныне защищает цвета лондонского «Вест Хэма» на правах аренды.

Филлипс до сих пор принадлежит «Манчестер Сити», который летом хотел бы избавиться от англичанина на постоянной основе. «Вест Хэм» вряд ли будет выкупать Кэлвина, но «Лидс» будет готов провернуть сделку, если сможет заработать возвращение в Английскую премьер-лигу. В настоящий момент «павлины» занимают вторую строчку в турнирной таблице Чемпионшипа.