Отец Бэйли: «Однажды Леона признают сильнейшим в мире»

Крэг Батлер, отец и агент нападающего «Астон Виллы» Леона Бэйли, считает, что ямайский футболист способен стать лучшим игроком мира.

По словам Батлера, пока 26-летний футболист не раскрыл и 40 процентов своего потенциала.

«Однажды его признают сильнейшим в мире. Месси стареет, Криштиану стареет, Неймар имеет проблемы с травмами и стареет, Мбаппе тоже. Леон же не знает предела своему потенциалу», — сказал Батлер в подкасте Up The Villa.

В нынешнем сезоне Бэйли провёл за «Астон Виллу» 41 матч, забил 12 голов и отдал 11 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Ямайки 35 миллионов евро.