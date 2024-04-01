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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

АПЛ отреагировала на теракт в России

01 Апреля 2024 • 14:03 Комментировать

Английская премьер-лига отреагировала на ужасный теракт, который недавно был совершён в Красногорске. Как стало известно Daily Mail, перед матчами тридцатого тура чемпионата АПЛ отправила клубам письма, в которых призывала их на фоне событий в России повысить бдительность на играх и сообщать о подозрительной активности.

АПЛ призвала клубы провести брифинги с сотрудниками стадионов, чтобы донести до них необходимость работы с повышенным вниманием. В письме говорилось, что ужасный теракт в Москве был «примером крупных нападений, всё ещё происходящих в западном мире».

Матчи тридцатого тура чемпионата Англии проходили 30 и 31 марта.

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АПЛ
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