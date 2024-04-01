Грилиш: «Всегда удивлялся, почему фанаты соперников меня освистывают»

Вингер «Манчестер Сити» Джек Грилиш не понимает, почему постоянно получает свист от болельщиков других команд.

«Всегда удивлялся, почему фанаты соперников меня освистывают. Моя мама часто спрашивает меня об этом. Честно говоря, я не знаю причину. В каждом выездном матче трибуны свистят в мой адрес, но я не знаю почему. Я стараюсь воспринимать это как комплимент», – цитирует Грилиша итальянский журналист Фабрицио Романо.

Напомним, Джек перебрался в «Манчестер Сити» летом 2021 года из «Астон Виллы». На тот момент англичанин стал самым дорогим футболистом в истории Премьер-лиги. Сумма трансфера составила 117,5 миллионов евро.