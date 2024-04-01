Грилиш поделился ожиданиями от концовки сезона

Вингер «Манчестер Сити» Джек Грилиш поделился своими ожиданиями от решающей части сезона. Напомним, в АПЛ команда отстаёт от лидирующего «Ливерпуля» на два очка, а в четвертьфинале Лиги чемпионов подопечные Хосепа Гвардиолы скоро встретятся с мадридским «Реалом». Также «горожанам» в этом месяце предстоит сыграть против «Челси» в полуфинале Кубка Англии.

«Я тренировался почти на протяжение всей международной паузы без выходных. Нас ожидают два матча против «Реала», а также игры против «Челси» и «Астон Виллы». Все игроки хотят внести свой вклад в этих матчах. Надеюсь, я смог помочь команде и тренеру. Хочу осчастливить болельщиков в последние два месяца сезона», – сказал Грилиш в интервью официальному сайту «Манчестер Сити».