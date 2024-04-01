Де Дзерби всё ещё остаётся кандидатом на пост тренера «Барселоны»

Каталонская «Барселона» всё ещё не исключает вариант с приглашением на пост главного тренера Роберто де Дзерби из «Брайтона». По информации от Mundo Deportivo, итальянский специалист всё ещё может заменить Хави на посту наставника «сине-гранатовых».

Ранее де Дзерби заявил, что не спешит продлевать контракт с «Брайтоном», так как сначала хочет обсудить ситуацию с владельцем Тони Блумом. Итальянец всё ещё допускает смену работы ближайшие летом.

Напомним, «Брайтон» под руководством де Дзерби в настоящий момент располагается на девятом месте в турнирной таблице Английской премьер-лиги.