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Де Дзерби всё ещё остаётся кандидатом на пост тренера «Барселоны»

01 Апреля 2024 • 12:53 Комментировать
Брентфорд
...
Брайтон
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03.04 21:30

Каталонская «Барселона» всё ещё не исключает вариант с приглашением на пост главного тренера Роберто де Дзерби из «Брайтона». По информации от Mundo Deportivo, итальянский специалист всё ещё может заменить Хави на посту наставника «сине-гранатовых».

Ранее де Дзерби заявил, что не спешит продлевать контракт с «Брайтоном», так как сначала хочет обсудить ситуацию с владельцем Тони Блумом. Итальянец всё ещё допускает смену работы ближайшие летом.

Напомним, «Брайтон» под руководством де Дзерби в настоящий момент располагается на девятом месте в турнирной таблице Английской премьер-лиги.

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