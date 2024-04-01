Хау оценил вероятность того, что «Ньюкасл» продаст Исака летом

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау высказался о возможной продаже нападающего Александра Исака в летнее трансферное окно. Ранее сообщалось, что шведом интересуется лондонский «Арсенал».

«Александр обладает выдающимся талантом. Никто в клубе не хочет терять его летом». Он отличается от других. Исак очень хорош, поэтому я надеюсь, что он сможет добиться большого успеха. Хочу, чтобы он оставался в хорошей форме», – цитирует Хау итальянский журналист Фабрицио Романо.

24-летний Исак в нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги отметился 14 голами и результативной передачей в 21 матче.