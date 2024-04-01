Артета рассказал, получил ли Сака травму в матче с «Манчестер Сити»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета рассказал о состоянии вингера Букайо Сака, который не смог полностью отыграть матч против «Манчестер Сити» в Английской премьер-лиге. Напомним, англичанина вчера заменили на 78-й минуте встречи.

«Как вы знаете, он получил небольшую травму, из-за которой пропустил пару недель. Букайо чувствовал усталость. Он тренировался всего один день до матча, но сделал хороший вклад в игру. Провести на поле все 90 минут было бы для него перебором», – сказал Артета на пресс-конференции.

Сака в нынешнем сезоне отметился 13 голами и 8 результативными передачами в чемпионате Англии.