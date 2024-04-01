УЕФА обновил клубный рейтинг - «Реал» на третьем месте

На официальном сайте УЕФА представлена обновленная версия рейтинга УЕФА. Первое место в списке занимает действующий победитель Лиги чемпионов и Английской премьер-лиги «Манчестер Сити».

На второй позиции находится чемпион немецкой Бундеслиги мюнхенская «Бавария». Тройку лучших клубов в европейском футболе замыкает мадридский «Реал». На четвертой позиции расположился французский «ПСЖ», а на пятой – английский «Ливерпуль».

Ранее были названы европейские клубы с самыми дорогими составами. Первое место в рейтинге занял «Манчестер Сити», вторым стал лондонский «Арсенал», а третьим – «Реал».