Клопп выразил восхищение игрой полузащитника «Ливерпуля»

Рулевой «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался об игре аргентинского полузащитника Алексиса Макаллистера в поединке 29-го тура чемпионата Англии против «Брайтона». Мерсисайдцы одержали домашнюю победу со счетом 2:1.
«Алексис был невероятен. Но с таким талантом и характером он должен так играть. Макаллистер на многое способен. Я являюсь самым большим поклонником игры моих парней. Когда они показывают отличный футбол, я всегда радуюсь», - передает слова немецкого тренера пресс-служба клуба.
В нынешнем сезоне 25-летний аргентинец принял участие в 35 матчах «Ливерпуля», отметившись пятью голами и семью ассистами.
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