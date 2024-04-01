Клопп выразил восхищение игрой полузащитника «Ливерпуля»

«Алексис был невероятен. Но с таким талантом и характером он должен так играть. Макаллистер на многое способен. Я являюсь самым большим поклонником игры моих парней. Когда они показывают отличный футбол, я всегда радуюсь», - передает слова немецкого тренера пресс-служба клуба.