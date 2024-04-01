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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Рой Кин назвал фаворита в чемпионской гонке АПЛ

01 Апреля 2024 • 11:39 Комментировать

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин поделился мнением о чемпионской гонке в Английской премьер-лиге.

«Ливерпуль» - победитель минувшего тура. Если смотреть на турнирную таблицу, то «красные» являются фаворитами. Качество футбола в матче «Манчестер Сити» и «Арсенала» откровенно разочаровало. Хотя стоит отметить игру «канониров». Они не пропустили и находятся в хорошей форме», - передает слова ирландца таблоид Daily Mail.

«Ливерпуль» лидирует в турнирной таблице Премьер-лиги, опережая «Арсенал» на два балла, а «Манчестер Сити» - на три.

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