Стало известно, почему Алонсо отказал «Ливерпулю» и «Баварии»

Наставник леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо отказался от интересных вариантов продолжения карьеры и остался в немецком клубе на следующий сезон.

Журналист Санти Ауна объяснил решение испанского специалиста. По его данным, Алонсо не рассматривал вариант работы в лондонском «Челси», а потому сразу отказался. В «Ливерпуль» Хаби не пошел, поскольку не хотел находиться в тени работы Юргена Клоппа. Еще одним вариантом Алонсо была мюнхенская «Бавария», но Хаби больше интересует возможная работа в «Реале». Исходя из этого всего, испанец решил остаться в «Байере» и подождать новых предложений в 2025 году.

Под руководством Алонсо «Байер» уверенно лидирует в Бундеслиге, опережая «Баварию» на 13 очков.