«Арсенал» сохраняет интерес к Субименди, но испанец находится на радаре и у другого топ-клуба

Лондонский «Арсенал» всё ещё высоко оценивает опорного полузащитника «Реал Сосьедада» Мартина Субименди. По информации от журналиста Фабрицио Романо, «канониры» хотят приобрести испанца в летнее трансферное окно.

Субименди также находится на радаре у мюнхенской «Баварии». Если бы «красную машины» летом возглавил Хаби Алонсо, вероятность трансфера Мартина заметно возросла бы, но испанский специалист принял решение остаться в леверкузенском «Байере». Впрочем, «Бавария» всё равно может побороться за трансфер Субименди.

Отметим, что в контракте у 25-летнего полузащитника прописана сумма отступных в размере 60 миллионов евро.