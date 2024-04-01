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«Арсенал» сохраняет интерес к Субименди, но испанец находится на радаре и у другого топ-клуба

01 Апреля 2024 • 11:27 Комментировать (2)
Арсенал
...
Лутон Таун
1 1.12 X 9.50 2 18.00
03.04 21:30

Лондонский «Арсенал» всё ещё высоко оценивает опорного полузащитника «Реал Сосьедада» Мартина Субименди. По информации от журналиста Фабрицио Романо, «канониры» хотят приобрести испанца в летнее трансферное окно.

Субименди также находится на радаре у мюнхенской «Баварии». Если бы «красную машины» летом возглавил Хаби Алонсо, вероятность трансфера Мартина заметно возросла бы, но испанский специалист принял решение остаться в леверкузенском «Байере». Впрочем, «Бавария» всё равно может побороться за трансфер Субименди.

Отметим, что в контракте у 25-летнего полузащитника прописана сумма отступных в размере 60 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Реал Сосьедад Арсенал Лондон Мартин Субименди трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

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Комментарии (2) Все комментарии
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Misha_football
01 Апреля 2024 в 12:39
Арсы в последние годы очень сильно усилились за счет грамотного трансферного менеджмента и маркетинга...
ВетерПеремен
01 Апреля 2024 в 11:36
Один из самых вероятных покупных трансферов Арсенала, наряду с Бенжи Шешко.
Думаю, что купят около 3 игроков летом.
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