Холанн решил, когда уйдёт из «Манчестер Сити»

Нападающий Эрлинг Холанн начал задумываться об уходе из «Манчестер Сити». Как сообщает Todofichajes, норвежский бомбардир решил сменить клубную прописку летом следующего года. 23-летний скандинав желает попробовать свои силы в испанском чемпионате.

Претендентами на звездного голеадора называются мадридский «Реал» и каталонская «Барселона». Отец Эрлинга ведет переговоры с этими клубами.

Срок действующего контракта Холанна с «горожанами» рассчитан до середины 2027 года. Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 180 миллионов евро.

В текущем сезоне АПЛ форвард сыграл 24 встречи, забил 18 мячей и отдал пять голевых передач.

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Холанн может уйти только в два клуба