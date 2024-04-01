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Холанн решил, когда уйдёт из «Манчестер Сити»

01 Апреля 2024 • 11:11 Комментировать (5)

Нападающий Эрлинг Холанн начал задумываться об уходе из «Манчестер Сити». Как сообщает Todofichajes, норвежский бомбардир решил сменить клубную прописку летом следующего года. 23-летний скандинав желает попробовать свои силы в испанском чемпионате.

Претендентами на звездного голеадора называются мадридский «Реал» и каталонская «Барселона». Отец Эрлинга ведет переговоры с этими клубами.

Срок действующего контракта Холанна с «горожанами» рассчитан до середины 2027 года. Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 180 миллионов евро.

В текущем сезоне АПЛ форвард сыграл 24 встречи, забил 18 мячей и отдал пять голевых передач.

Легенда «Манчестер Юнайтед»: «Холанн похож на игрока второй лиги»

Холанн может уйти только в два клуба

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Манчестер Сити Эрлинг Холанн ещё теги
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Комментарии (5) Все комментарии
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GlorReala
01 Апреля 2024 в 11:56
посмотрим кто лучший агент мама Мбаппе или папа Холанна..))
Leonardis
01 Апреля 2024 в 11:55
что за тема?
GlorReala
01 Апреля 2024 в 11:55
Скажите мне пожалуйста как клуб который не может заплатить отступные за тренера в размере 15 млн, клуб который до сих пор выплачивает деньги своим бывшим игрокам, клуб который заключает новые договора со своими игроками на пониженной зп сможет приобрести игрока чья трансферная стоимость достигает 180 млн или у них появились новые «рычаги»..?))
One Live
01 Апреля 2024 в 11:41
Прям 1 апреля решил?
ВетерПеремен
01 Апреля 2024 в 11:24
Нафиг он не сдался Барсе!
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