«Челси» вряд ли уволит Почеттино до конца сезона

Лондонский «Челси» не собирается увольнять главного тренера Маурисио Почеттино до конца сезона. По информации от журналиста Дэвида Орнштейна, аргентинского специалиста вряд ли отправят в отставку в ближайшее время.

Сообщается, что руководство «Челси» оценит работу Почеттино в концовке сезона, после чего будет принято решение насчёт того, стоит ли продолжать сотрудничество с аргентинским специалистом.

«Челси» под руководством Почеттино в феврале дошёл до финала Кубка лиги, где проиграл «Ливерпулю». В чемпионате лондонская команда занимает одиннадцатое место в турнирной таблице.