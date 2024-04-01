Гари Невилл подвёл итоги матча «Манчестер Сити» - «Арсенал»

Экс-защитник сборной Англии и «МЮ», а ныне эксперт Гари Невилл высказался о центральном матче 30-го тура Премьер-лиги между «Манчестер Сити» и лондонским «Арсеналом». Встреча завершилась вничью со счетом 0:0.

«Ни разу не видел, чтобы какая-то команда так усложняла жизнь «Манчестер Сити». Было впечатление, что лондонцы перекрыли все свободное пространство на поле. «Арсенал» отлично показал себя в обороне. Центральные защитники выиграли все единоборства. Это фантастика. Думаю, «канониры» могут быть довольны», - передает слова эксперта Daily Mail.

После этой игры «Арсенал» занимает второе место, а «Манчестер Сити» - третье.