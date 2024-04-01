«Челси» пока не определился с планами на Бадьяшиля

Лондонский «Челси» пока не определился с планами на центрального защитника Бенуа Бадьяшиля, который показывает нестабильную игру после своего трансфера из «Монако» в январе 2023 года. Как сообщает журналист Фабрицио Романо, «синие» пока не выставили француза на продажу.

23-летний Бадьяшиль в нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги провёл всего 9 матчей. Француз пропустил большую часть сезона из-за различных травм. В последней игре против «Бёрнли» Бенуа вышел в стартовом составе, но «синие» не смогли одержать победу, играя в большинстве с конца первого тайма.

Ранее сообщалось, что Бадьяшиль интересен итальянскому «Милану».