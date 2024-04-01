Матч «Ливерпуля» посетило рекордное число зрителей

В рамках 30-го тура Английской премьер-лиги «Ливерпуль» на домашнем стадионе принимал «Брайтон». Встреча завершилась минимальной победой команды Юргена Клоппа со счетом 2:1.

Как сообщила пресс-служба мерсисайдского клуба, в прошедшем матче был установлен рекорд посещаемости «Энфилда». На встрече присутствовал 60061 болельщик. Общая вместимость арены – 61276 зрителей.

Благодаря победе и осечке конкурентов «Ливерпуль» вернул себе первое место в турнирной таблице чемпионата Англии. Мерсисайдский коллектив опережает идущий вторым лондонский «Арсенал» на два балла.