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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Матч «Ливерпуля» посетило рекордное число зрителей

01 Апреля 2024 • 10:12 Комментировать

В рамках 30-го тура Английской премьер-лиги «Ливерпуль» на домашнем стадионе принимал «Брайтон». Встреча завершилась минимальной победой команды Юргена Клоппа со счетом 2:1.

Как сообщила пресс-служба мерсисайдского клуба, в прошедшем матче был установлен рекорд посещаемости «Энфилда». На встрече присутствовал 60061 болельщик. Общая вместимость арены – 61276 зрителей.

Благодаря победе и осечке конкурентов «Ливерпуль» вернул себе первое место в турнирной таблице чемпионата Англии. Мерсисайдский коллектив опережает идущий вторым лондонский «Арсенал» на два балла.

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Ливерпуль Энфилд
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