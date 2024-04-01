Почеттино назвал лучшего игрока «Челси»

Главный тренер лондонского «Челси» Маурисио Почеттино назвал лучшего игрока лондонской команды. По мнению аргентинского специалиста, таковым является полузащитник Коул Палмер, который является лидером «синих» по количеству результативных действий в нынешнем сезоне.

«Палмер – лучший игрок «Челси»? Это очевидно. Он является примером для всех остальных. Вы можете заметить, что когда команда страдает, игроки чаще всего отдают передачу именно на Палмера», – сказал Почеттино на пресс-конференции.

В этом розыгрыше Английской премьер-лиги Палмер записал на свой актив 13 голов и 8 результативных передач.