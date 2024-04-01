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Почеттино назвал лучшего игрока «Челси»

01 Апреля 2024 • 10:11 Комментировать
Челси
...
Манчестер Юнайтед
04.04 22:15

Главный тренер лондонского «Челси» Маурисио Почеттино назвал лучшего игрока лондонской команды. По мнению аргентинского специалиста, таковым является полузащитник Коул Палмер, который является лидером «синих» по количеству результативных действий в нынешнем сезоне.

«Палмер – лучший игрок «Челси»? Это очевидно. Он является примером для всех остальных. Вы можете заметить, что когда команда страдает, игроки чаще всего отдают передачу именно на Палмера», – сказал Почеттино на пресс-конференции.

В этом розыгрыше Английской премьер-лиги Палмер записал на свой актив 13 голов и 8 результативных передач.

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ЧЕЛСИ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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