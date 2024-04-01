«Ювентус» может продать Локателли, итальянец интересен «Баварии» и английским клубам

Туринский «Ювентус» в летнее трансферное окно может продать своего полузащитника Мануэля Локателли. По информации от Tuttojuve, «старая синьора» недовольна последними выступлениями итальянца. Если хавбек не исправится до конца сезона, руководство может выставить игрока на трансфер, что поможет улучшить финансовую ситуацию.

Источник сообщает, что Локателли интересен мюнхенской «Баварии» и неназванным клубам из Английской премьер-лиги. Напомним, Мануэль выступает за «Ювентус» с лета 2022 года.

26-летний Локателли в этом сезоне отметился одним голом и тремя ассистами в чемпионате Италии. «Трансфермаркт» оценивает рыночную стоимость Мануэля в 33 миллиона евро.