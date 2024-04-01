Анчелотти: «Я рад, что у нас есть 9 дней на подготовку к матчу с «Манчестер Сити»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти ответил наставнику «Манчестер Сити» Хосепу Гвардиоле, который недавно пожаловался на график. Отметим, что испанская команда перед четвертьфиналом Лиги чемпионов будет отдыхать, тогда как «Манчестер Сити» предстоит сыграть два матча до 9 апреля.

«Я рад, что у нас есть 9 дней на подготовку к матчу с «Манчестер Сити». У нас действительно будет небольшое преимущество из-за графика. Впрочем, это не повлияет на игру. У нас есть время подготовиться, чтобы показать свою лучшую игру», – сказал Анчелотти на пресс-конференции после победы над «Атлетиком» Бильбао.