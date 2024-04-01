Матерацци выбрал между Мбаппе и Холанном

«Эти парни станут такими же, как Роналду и Месси. С большой долей вероятности кто-то из них похвастается большим количеством «Золотых мячей». Если выбирать из них одного, то я назову Килиана. Он уже является чемпионом мира и Франции. У него в копилке важные голы на чемпионате мира. В любом случае это два феноменальных игрока», - передает слова итальянца ютуб-канал Vesti.kz.