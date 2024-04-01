Игроки «Челси» приняли решение по Почеттино

После неудачного матча с «Бёрнли» несколько футболистов лондонского «Челси» обратились к руководству клуба с просьбой отправить в отставку главного тренера команды Маурисио Почеттино. Игроки хотят, чтобы в следующем сезоне в клубе был новый наставник. Об этом информирует HITC.

Напомним, что встреча между «Челси» и «Бёрнли» состоялась в минувший уик-энд и завершилась вничью со счетом 2:2.

В настоящий момент «пенсионеры» занимают лишь 11-е место в турнирной таблице Английской премьер-лиги. В следующем туре АПЛ лондонцы встретятся с «Манчестер Юнайтед».