Назван клуб с самым дорогим составом - это не «Реал» и «ПСЖ»

Эксперты портала Transfermarkt представили рейтинг команд с самыми дорогими составами в Европе. Первое место занял английский «Манчестер Сити». Общая стоимость игроков «горожан» составляет 1,2 миллиарда евро.

На второй позиции расположился лондонский «Арсенал». Стоимость футболистов «канониров» оценивается в 1,12 миллиарда. Тройку лучших замкнул мадридский «Реал» - 1,04 миллиарда.

Далее в рейтинге Transfermarkt расположились следующие клубы: «ПСЖ» (1,02 млрд евро), «Бавария» (929 млн), «Челси» (928), «Ливерпуль» (921), «Барселона» (840), «Тоттенхэм» (777) и «Манчестер Юнайтед» (734).