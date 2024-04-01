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Легенда «Манчестер Юнайтед»: «Холанн похож на игрока второй лиги»

01 Апреля 2024 • 08:12 Комментировать

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин критически высказался об игре нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанна во вчерашнем матче с лондонским «Арсеналом» (0:0).

«Холанну нужно улучшить свою игру. Он похож на футболиста уровня второй лиги. Его игра может улучшиться, это должно произойти в ближайшие несколько лет», - передает слова ирландца портал Goal.com.

Эрлинг пополнил ряды «Манчестер Сити» в 2022 году, перейдя из дортмундской «Боруссии». Он заключил контракт на пять лет. В текущем сезоне норвежский голеадор провел 35 матчей, забил 29 мячей и отдал шесть голевых передач.

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Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Рой Кин Эрлинг Холанн ещё теги
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