Легенда «Манчестер Юнайтед»: «Холанн похож на игрока второй лиги»

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин критически высказался об игре нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанна во вчерашнем матче с лондонским «Арсеналом» (0:0).

«Холанну нужно улучшить свою игру. Он похож на футболиста уровня второй лиги. Его игра может улучшиться, это должно произойти в ближайшие несколько лет», - передает слова ирландца портал Goal.com.

Эрлинг пополнил ряды «Манчестер Сити» в 2022 году, перейдя из дортмундской «Боруссии». Он заключил контракт на пять лет. В текущем сезоне норвежский голеадор провел 35 матчей, забил 29 мячей и отдал шесть голевых передач.