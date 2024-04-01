«Ливерпуль» выбрал двух новых претендентов на место Клоппа - названы имена

«Ливерпуль» продолжает работу над поиском преемника Юргена Клоппа. По информации журналистов The Athletic, в сферу интересов мерсисайдского гранда попали два специалиста, работающие в Италии. Речь идет о Тьяго Мотте («Болонья») и Симоне Индзаги («Интер»).

Ранее в прессе сообщалось, что английский гранд также рассматривает кандидатуры Хаби Алонсо, Рубена Аморима и Роберто де Дзерби. Испанец уже отказался, решив остаться в «Байере» на следующий сезон.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии «Ливерпуль» набрал 67 баллов и лидирует в турнирной таблице. Команда Клоппа опережает ближайшего конкурента на два очка.

В «Интере» приняли решение по Индзаги после вылета из Лиги чемпионов