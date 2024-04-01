Экс-футболист «Челси»: «У игроков команды нет ничего в голове»

Экс-защитник сборной Франции и лондонского «Челси» Франк Лебёф остался недоволен игрой «пенсионеров» в недавнем поединке Премьер-лиги против «Бёрнли». Встреча завершилась результативной ничьей со счетом 2:2.
«Сезон уже провален, но команда в матче с «Бёрнли» просто растворилась. У игроков отсутствует выносливость, у них пустое сердце, нет ничего в голове. Они просто не знают, что делать на поле», - передает слова бывшего футболиста Metro.
Подопечные Маурисио Почеттино провально проводят нынешний розыгрыш чемпионата Англии. В настоящий момент «синие» с 40 баллами занимают лишь 11-е место в турнирной таблице.
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