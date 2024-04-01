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​Уолкотт рад за «Арсенал»

01 Апреля 2024 • 03:44 Комментировать

Лондонский «Арсенал» достойно провёл матч 30-го тура английской Премьер-лиги против «Манчестер Сити», сумев не проигграть чемпиону Англии. Выступлением клуба очень доволен его бывший игрок Тео Уолкотт, который надеется на то, что «Арсеналу» удалось преодолеть комплекс «Манчестер Сити».

- Тренд на поражения был сломан, как я считаю. В этом сезоне «Арсенал» взял четыре очка из шести в очных встречах. Это о чем-то говорит. Думаю, что в «Арсенале» рассчитывали на ничью перед началом матча и сейчас довольны, - цитирует слова Уолкотта BBC Sport.

Уолкотт выступал за «Арсенал» с 2006 по 2018 год.


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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Тео Уолкотт
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Сегодня, 01 Апреля
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