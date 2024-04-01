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Гол+пас Миранчука в дерби, ассисты Головина и Захаряна

01 Апреля 2024 • 10:30 Комментировать

«Ливерпуль» тренирует волю, «Сити» и «Арсенал» забивают по 0 голов

Первая тройка АПЛ каждый тур даёт новую пищу для суперкомпьютера. Тот без устали анализирует шансы «Ливерпуля», «Арсенала» и «Манчестер Сити» на чемпионство. Именно в таком порядке теперь расположились эти команды в таблице. Суперкомпьютер считает, что «канониры» и «небесно-голубые» в итоге поменяются местами.

Очный матч «Манчестер Сити» и «Арсенал» провели спокойно. 0:0 – так вот скромно. Оказалось, что у «Сити» не всё так страшно с травмами. Хотя писали, что и Холанн не сыграет, и де Брёйне, и ещё полсостава… Но даже Грилиш вышел на замену. А вот Натан Аке действительно получил повреждение в первом тайме.

«Ливерпуль» устроился на быстрый пропущенный гол от Уэлбека, который когда-то гонял за «Манчестер Юнайтед»  и «Арсенал», а сейчас лишь за «Брайтон». Но Диас и Салах постепенно вернули всё на круги своя – волевая победа «красных». У них уже семь таких в текущем сезоне АПЛ, что является новым клубным рекордом «Ливерпуля».

«Манчестер Юнайтед» и «Брентфорд» устроили карусель с обменом голами на 90+6-й и 90+9-й минутах («МЮ» забил первым). «Красные дьяволы» уже не мечтают о первой пятёрке. «Астон Вилла» положила на лопатки «Вулверхэмптон», а «Тоттенхэм» выиграл у «Лутон Таун» по такому же сценарию, как «Ливерпуль» у «Брайтона».

«Байер» хитро играется, Милитао возвращается

Томас Тухель не стал делать хорошую мину при плохой игре и заранее поздравил «Байер» с чемпионством. «Бавария» опростоволосилась в домашнем матче с дортмундской «Боруссией», которой проиграла впервые за двенадцать личных встреч. Отрыв «Байера» продолжает шириться – он теперь аж тринадцать очков.

Команда Хаби Алонсо продолжает упражняться в кошки-мышки. То с «Карабахом» в Лиге Европы «Байер» соскакивает в самом конце с «минус один» по счёту на волевую победу, то теперь в Бундеслиге против «Хоффенхайма». «Аптекари» показывают, что всё реально. Хотя понятно, что такая везучесть не может сопутствовать всем подряд.

Мадридский «Реал» без дисквалифицированного Винисиуса зачехлил «Атлетик» из Бильбао – постарался Родриго дублем. Впервые с августа на поле появился залечивший разрыв «крестов» Милитао. «Барселона» в большинстве обыграла «Лас-Пальмас» – и снова не пропустила. А «Жирона» пропустила дважды от «Бетиса», зато забила ему трижды.

Чтоб не скучно было, победный гол пришёл только в добавленное время – тряхнул стариной 37-летний Стуани. До того дубль за «Жирону» оформил Довбик. Он стал третьим игроком в истории клуба, забившим 15 и более голов в сезоне. Сейчас Довбик лидирует в гонке бомбардиров Ла Лиги вместе с Беллингемом из «Реала» и Будимиром из «Осасуны».

Мбаппе опять меняют, Кузяев на фоне остальных меркнет

Захарян стал обретать себя в «Реал Сосьедаде». В прошлом туре забил «Кадису», а теперь сделал голевой пас на победный мяч в игре с «Алавесом». Головин также отдал ассист – во втором матче за «Монако» кряду. Монегаски разгромили «Мец» и дышат в спину идущему в таблице вторым «Бресту».

«ПСЖ» съездил в Марсель, где ему всегда готовят горячий приём. Но просто своих трибун и численного большинства «Марселю» оказалось мало – парижане победили с двумя безответными голами. Бералдо был удалён на 40-й минуте, но для гостей ничего страшного не произошло. Отличились Витинья и Рамуш, заменивший недовольного Мбаппе.

Алексей Миранчук классно погостил у «Наполи». Гол и пас российского полузащитника помогли «Аталанте» разгромить до сих пор действующего чемпиона Италии. Вернёмся ненадолго во Францию – там где Кузяев отыграл от звонка до звонка с «Монпелье», только вот «Гавр» проиграл шестой из семи последних матчей в Лиге 1.

«Милан» в гостях одолел «Фиорентину» с разницей в один мяч – все три гола были забиты на старте второго тайма. «Ювентус» на выезде получил поражение от «Лацио» на 90+3-й минуте. В воскресенье в Серии A не было сыграно ни одного матча, а в понедельник состоятся пять встреч. В том числе «Интер» проэкзаменует «Эмполи».

Кирилл Иванцов

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