Суперкомпьютер понизил шансы «Манчестер Сити» на победу в АПЛ, объявился новый фаворит

В Английской премьер-лиге все лидеры провели матчи в рамках 29-го тура.

«Манчестер Сити» на своём поле сыграл вничью с «Арсеналом», а «Ливерпуль» одержал победу над «Брайтоном» (2:1). Таким образом, мерсисайдский клуб вырвался на первое место, набрав 67 очков. Он опережает «горожан» на два очка и «пушкарей» на три.

Суперкомпьютер Opta обновил вероятность победы трёх клубов в текущем сезоне. По итогам 29-го тура фаворитом идёт «Ливерпуль», имея 47,7%. У «Манчестер Сити» 33,5% вероятности победы в чемпионате, а победу «Арсенала» искусственный интеллект оценивает в 33,5%.