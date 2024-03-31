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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Суперкомпьютер понизил шансы «Манчестер Сити» на победу в АПЛ, объявился новый фаворит

31 Марта 2024 • 20:59 Комментировать

В Английской премьер-лиге все лидеры провели матчи в рамках 29-го тура.

«Манчестер Сити» на своём поле сыграл вничью с «Арсеналом», а «Ливерпуль» одержал победу над «Брайтоном» (2:1). Таким образом, мерсисайдский клуб вырвался на первое место, набрав 67 очков. Он опережает «горожан» на два очка и «пушкарей» на три.

Суперкомпьютер Opta обновил вероятность победы трёх клубов в текущем сезоне. По итогам 29-го тура фаворитом идёт «Ливерпуль», имея 47,7%. У «Манчестер Сити» 33,5% вероятности победы в чемпионате, а победу «Арсенала» искусственный интеллект оценивает в 33,5%.

Футбольные шахматы Артеты и Гвардиолы: нули «Арсенала» с «Манчестер Сити» оставили «Ливерпуль» во главе таблицы

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