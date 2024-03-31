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«Ньюкасл» потерял капитана на 6-9 месяцев

31 Марта 2024 • 17:39 Комментировать
Ньюкасл
4:3
Вест Хэм

Защитник и капитан «Ньюкасла» Джамал Ласселлс получил серьёзную травму в последнем матче Премьер-лиги против «Вест Хэма». У 30-летнего футболиста выявили разрыв крестообразной связки колена.

В пресс-релизе отмечается, что Ласселлс пропустит от шести до девяти месяцев. На следующей неделе защитник перенесёт хирургическое вмешательство.

Напомним, что в субботу «Ньюкасл» совершил яркий камбэк. Команда Эдди Хау проигрывала «Вест Хэму» 1:3, но в итоге добилась победы – 4:3. На текущий момент «сороки» располагаются на восьмой строчке  турнирной таблице английского чемпионата.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Джамал Ласселлс

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