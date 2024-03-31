Тен Хаг оценил шансы «Манчестер Юнайтед» на Лигу чемпионов

В домашнем матче 30-го тура Английской премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» на своем поле принимал «Брентфорд». Встреча завершилась вничью со счетом 1:1. После этой осечки главный тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг оценил шансы своей команды попасть в Лигу чемпионов.

«У нас впереди еще много матчей, но чем ближе конец сезона, тем очки становятся важнее. В прошедшем поединке мы должны были набрать три, а не одно. В конце сезона узнаем, как все сложится. Возможно, это очко будет иметь значение», - передает слова нидерландского тренера ESPN.

«Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии. Манкунианцы отстают от четвертой строчки на 11 баллов.