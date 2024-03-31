Маунт прокомментировал дебютный гол за «Манчестер Юнайтед»

Хавбек «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Маунт высказался о своем дебютном голе за «красных дьяволов».

«Испытываю смешанные чувства, но я горжусь тем, что забил первый гол в «МЮ». Будем работать над успешным завершением сезона. Благодарю всех за поддержку», - гласит сообщение футболиста в социальных сетях.

Напомним, что Маунт отметился голом в матче с «Брентфордом». Встреча завершилась вничью со счетом 1:1.

Полузащитник перешел в манкунианский гранд из лондонского «Челси» за 65 миллионов евро. В текущем сезоне Мэйсон принял участие в 14 поединках, в которых отметился одним забитым мячом и одной голевой передачей.