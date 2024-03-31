Булыкин назвал точный счёт матча «Манчестер Сити» - «Арсенал»

Известный в прошлом нападающий Дмитрий Булыкин поделился соображениями по матчу чемпионата Англии между «Манчестер Сити» и лондонским «Арсеналом».

«Для меня «Манчестер» фаворит. Они сильнее и по качеству футболистов, и по игре. Не стоит ждать осторожной игры, голы точно будут. Думаю, «Сити» обыграет «Арсенал» в один мяч - 3:2», - передает слова Дмитрия Sport24.

Поединок состоится на стадионе «Этихад» сегодня, 31 марта. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по московскому времени. В преддверии матча «Арсенал» лидирует в турнирной таблице, а «Манчестер Сити» занимает третье место.