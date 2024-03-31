Де Дзерби готов сменить клуб при одном условии

Наставник «Брайтона» Роберто де Дзерби готов покинуть команду при определенном условии. Как стало известно журналисту Николо Скире, итальянец может сменить место работы, если получит предложение от топ-клуба.

Ранее в прессе сообщалось, что кандидатуру де Дзерби рассматривают каталонская «Барселона», «Ливерпуль» и мюнхенская «Бавария». Трудовой договор Роберто с «чайками» рассчитан до середины 2026 года.

Итальянец занял пост главного тренера «Брайтона» осенью 2022 года. После 28 туров Английской премьер-лиги команда набрала 42 балла и находится на девятой позиции в турнирной таблице.