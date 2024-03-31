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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Де Дзерби готов сменить клуб при одном условии

31 Марта 2024 • 10:09 Комментировать

Наставник «Брайтона» Роберто де Дзерби готов покинуть команду при определенном условии. Как стало известно журналисту Николо Скире, итальянец может сменить место работы, если получит предложение от топ-клуба.

Ранее в прессе сообщалось, что кандидатуру де Дзерби рассматривают каталонская «Барселона», «Ливерпуль» и мюнхенская «Бавария». Трудовой договор Роберто с «чайками» рассчитан до середины 2026 года.

Итальянец занял пост главного тренера «Брайтона» осенью 2022 года. После 28 туров Английской премьер-лиги команда набрала 42 балла и находится на девятой позиции в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Брайтон Роберто де Дзерби
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