Палмер установил рекорд в «Челси»

В рамках 30-го тура Английской премьер-лиги лондонский «Челси» на своем домашнем стадионе принимал «Бёрнли». Встреча прошла на «Стэмфорд Бридж» и завершилась результативной ничьей со счетом 2:2.

В прошедшей встрече полузащитник «пенсионеров» Коул Палмер сделал дубль. Как сообщается в социальных сетях инсайдера Фабрицио Романо, хавбек стал рекордсменом лондонского коллектива. Палмер является самым молодым футболистом «Челси», который отметился 20 голами за команду.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии 21-летний полузащитник провел 24 матча. В активе Палмера 13 забитых мячей (шесть – с пенальти) и восемь голевых передач.