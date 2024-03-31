Названо имя самого дорогого полузащитника мира - он играет в «Реале»

Transfermarkt представил рейтинг самых дорогостоящих полузащитников мирового футбола. Первое место с большим отрывом занял игрок сборной Англии и мадридского «Реала» Джуд Беллингем. Его рыночная стоимость составляет 180 миллионов евро.

На второй позиции расположились сразу несколько футболистов. В 110 миллионов евро были оценены Флориан Вирц («Байер»), Деклан Райс («Арсенал»), Джамал Мусиала («Бавария») и Родри («Манчестер Сити»).

Шестым стал Федерико Вальверде из «Реала» - 100 миллионов, а седьмым Мартин Эдегор («Арсенал») – 95. Далее с ценником в 90 миллионов евро располагаются Гави («Барселона»), Эдуардо Камавинга («Реал») и Орельен Тчуамени («Реал»).

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