Эмери высказался о победе над «Вулверхэмптоном»

Наставник «Астон Виллы» Унаи Эмери дал свой комментарий после победы над «Вулверхэмптоном» в чемпионате Англии – 2:0.

- Мы провели очень хороший матч. В первые 20 минут встречи мы выглядели не лучшим образом. В первом тайме мы немного страдали от Нельсона Семеду и Пабло Сарабии. Старались сделать так, чтобы такого не было во втором тайме. Получалось более менее контролировать игру, даже когда соперник владел инициативой. Но в целом я счастлив, потому что мы организованно провели все 90 минут и хорошо поработали, чтобы создать свои моменты, - приводит слова испанского специалиста ВВС.

«Астон Вилла» благодаря этой победе поднялась на четвёртое место в турнирной таблице АПЛ. В следующем туре команда Эмери на выезде сыграет с «Манчестер Сити», игра пройдёт 3 апреля.