«Астон Вилла» – лидер Премьер-лиги по домашним победам с момента назначения Эмери

«Астон Вилла» одержала очередную домашнюю победу в поединке Английской премьер-лиги.

Бирмингемцы взяли верх над «Вулверхэмптоном» (2:0) в субботнем матче 30-го тура. Голами отметились Мусса Диаби и Эзри Конса. Как отмечает Squawka, для «Астон Виллы» это уже двадцатая домашняя победа в рамках чемпионата с момента прихода Унаи Эмери на пост главного тренера. Это лучший показатель в лиге за обозначенный период наряду с «Ливерпулем» и «Манчестер Сити». На одну победу в родных стенах меньше у «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед».

«Астон Вилла» занимает четвёртую строчку в турнирной таблице, на три очка опережая «Тоттенхэм», проведший на одну игру меньше.