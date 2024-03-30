«Астон Вилла» не оставила шансов «Вулверхэмптону»

Выпавшая из зоны Лиги чемпионов «Астон Вилла» субботним вечером принимала разыгравшийся «Вулверхэмптон». В дебюте Олли Уоткинс не смог переиграть голкипера, а Морган Роджерс был точен, но вне игры и нет гола. Раян Аит-Нури неожиданно оказался сам перед воротами и попал в кипера. Уоткинс убежал на ворота и не попал в ближний угол. Под конец тайма гости недалеко выбили мяч из штрафной, и Мусса Диаби расстрелял ворота, попав в правый верхний угол, - 1:0. В середине второго тайма Эзри Конса с острейшего угла по чудесной траектории попал в дальнюю штангу, отскок в сетку - 2:0.
Бирмингемцы вернулись в топ-четверку, соперник - 10-й.
Протокол игры
|(1:0) Диаби Мусса36'
|(2:0) Конса Эзри65'
Мартинес Эмилиано•Конса Эзри•Карлос Диего Сантос•Торрес Пау II•Морено Алекс64' (Динь Люка (64') • 90'Бэйли Леон90' (Хейден Кейн (90') •Тилеманс Юри• 30'Соарес Дуглас•Роджерс Морган63' (Дзаньоло Николо (63') •Диаби Мусса88' (Ироэгбунам Тим (88') •Уоткинс Олли46' (Дуран Джон (46') 84'
Запасные: Келлиман Омари•Ленгле Клеман•Ольсен Робин•Чамберс Калум
Са Жозе•Буэно Сантьяго•Килман Макс• 84'Гомеш Тоти• 90'Семеду Нелсон84' (Траоре Бубакар (84') •Аит-Нури Раян64' (Буэно Уго (64') •Гомес Жоао84' (Доэрти Мэтт (84') •Дойл Томми71' (Чирева Таванда (71') • 82'Сарабия Пабло• 19'Лемина Марио•Чивоме Леон84' (Фрейзер Натан (84')
Запасные: Бентли Даниел•Холман Флетчер•Барнетт Тай•Ноа Лемина
30 марта. Стадион "Вилла Парк" (Бирмингем).
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