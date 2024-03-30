«Астон Вилла» не оставила шансов «Вулверхэмптону»

Выпавшая из зоны Лиги чемпионов «Астон Вилла» субботним вечером принимала разыгравшийся «Вулверхэмптон». В дебюте Олли Уоткинс не смог переиграть голкипера, а Морган Роджерс был точен, но вне игры и нет гола. Раян Аит-Нури неожиданно оказался сам перед воротами и попал в кипера. Уоткинс убежал на ворота и не попал в ближний угол. Под конец тайма гости недалеко выбили мяч из штрафной, и Мусса Диаби расстрелял ворота, попав в правый верхний угол, - 1:0. В середине второго тайма Эзри Конса с острейшего угла по чудесной траектории попал в дальнюю штангу, отскок в сетку - 2:0.

Бирмингемцы вернулись в топ-четверку, соперник - 10-й.