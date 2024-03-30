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«Фулхэм» едва разгромно не проиграл «Шеффилд Юнайтед», но вырвал ничью

30 Марта 2024 • 20:07 Комментировать
Шеффилд Юнайтед
3:3
Фулхэм

Подошёл к концу поединок 30-го тура чемпионата Англии между «Шеффилд Юнайтед» и «Фулхэмом». Аутсайдеры дома почти не контролировали мяч, но феноменально реализовывали редкие моменты. До 58-й минуты были моменты только у Родриго Муниса - небольшой промах и попадание в штангу. Оливер Макбарни вывел на убойную позицию Бена Бреретона - 1:0. После корнера гости отыгрались, Жоау Пальинья ударом головой сравнял. Макбарни завершил атаку хозяев метким ударом - 2:1. Тут же Бреретон ударом головой увеличил отрыв. Макбарни сделал счет разгромным, но все же судьи отменили гол - вне игры. А вот Бобби Рид выстрелом издали забил по всем правилам - 3:2 вместо 4:1. На 90-й минуте Мунис забил ножницами - невероятные 3:3.

«Дачники» идут на 12-м месте, противник - последний.

Протокол игры  
Шеффилд Юнайтед3:3Фулхэм
(1:0) Бреретон Бен58'  
  62'Пальинья Жоау (1:1)
(2:1) Макбарни Оливер68'  
(3:1) Бреретон Бен70'  
  86'Рид Бобби (3:2)
  90'Родриго Мунис (3:3)
Грбич ИвоХолгейт Мэйсон  61'Ахмедходжич АнелРобинсон ДжекБогл Джейден  90'Винисиус Соуза 85' (Норвуд Оливер ( 85'  90') Арбластер Олли 85' (Трасти Остон ( 85') Хамер Густаво  90'Осборн БенМакбарни Оливер 90' (Макати Джон ( 90') Бреретон Бен
Запасные: Кертис СэмСлимане АнисБрукс ЭндриОсула ВильямДжеббисон ДэниелФодеринхэм УэслиЛаруси Яссер
Лено БерндКастань Тимоти 85' (Хименес Рауль ( 85') Адарабиойо Олуватосин 85' (Рид Бобби ( 85') Угелумба Кэлвин  90'Робинсон ЭнтониПальинья ЖоауЛукич Саша 63' (Траоре Адама ( 63') Айуоби Алекс 73' (Кэрни Том ( 73') Перейра Андреас 85' (Тете Кенни ( 85') Виллиан БоргесРодриго Мунис
Запасные: Родак МарекУилсон ГарриРид ХаррисонРим Тим
30 марта. Стадион "Брэмолл Лейн" (Шеффилд).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Фулхэм Шеффилд Юнайтед

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