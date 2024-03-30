«Фулхэм» едва разгромно не проиграл «Шеффилд Юнайтед», но вырвал ничью

Подошёл к концу поединок 30-го тура чемпионата Англии между «Шеффилд Юнайтед» и «Фулхэмом». Аутсайдеры дома почти не контролировали мяч, но феноменально реализовывали редкие моменты. До 58-й минуты были моменты только у Родриго Муниса - небольшой промах и попадание в штангу. Оливер Макбарни вывел на убойную позицию Бена Бреретона - 1:0. После корнера гости отыгрались, Жоау Пальинья ударом головой сравнял. Макбарни завершил атаку хозяев метким ударом - 2:1. Тут же Бреретон ударом головой увеличил отрыв. Макбарни сделал счет разгромным, но все же судьи отменили гол - вне игры. А вот Бобби Рид выстрелом издали забил по всем правилам - 3:2 вместо 4:1. На 90-й минуте Мунис забил ножницами - невероятные 3:3.

«Дачники» идут на 12-м месте, противник - последний.